Президент Гітанас Науседа запевнив, що Литва продовжуватиме безперервну військову, економічну та гуманітарну підтримку Україні, яка захищається від російської агресії. Пріоритетом він назвав військову техніку та боєприпаси, які допоможуть українцям здобути перемогу на полі бою.

Про це йдеться у заяві литовського президента.

Науседа повідомив, що найближчим часом до України прибудуть зенітні установки малої дальності L70 і боєприпаси. Військову підтримку України продовжать за допомогою литовських компаній оборонної промисловості, а також фінансових внесків у міжнародні ініціативи та фонди для закупівлі озброєння для Києва.

Для цього в бюджеті Міністерства національної оборони Литовської Республіки також уже передбачено 40 млн євро.

Окрім цього, Литва сприятиме навчанню українських військових та відновленню та ремонту української військової техніки.

Рішучість народу Литви підтримати Україну є безпрецедентною. 95% населення країни виступають за гуманітарну допомогу, 70% жертвували Україні гроші та речі. У 2022 році Литва надала підтримку Україні на 660 млн євро, з яких 240 млн — військова допомога. Литва продовжуватиме цю допомогу до перемоги”, – запевнив Найседа.

Зазначимо, 11 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським та литовським колегами Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою у Львові.

Президент Анджей Дуда під час брифінгу у Львові заявив, що Польща передасть роту танків Leopard для України в межах створення міжнародної коаліції. За його словами, таке рішення вже підготували в Польщі.

Довідка. L70 – 40-мм автоматична гармата розробка шведської компанії Bofors, надійшла на озброєння шведської армії у 1951 році. Багатоцільова автоматична гармата стоїть на озброєнні 40 країн світу. Широко постачалася за кордон і за ліцензією випускалася у шести різних країнах НАТО. Для її наведення використовується електрогідравлічний привід, але при необхідності гармату можна наводити вручну.