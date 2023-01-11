Про це йдеться у заяві литовського президента.
Науседа повідомив, що найближчим часом до України прибудуть зенітні установки малої дальності L70 і боєприпаси. Військову підтримку України продовжать за допомогою литовських компаній оборонної промисловості, а також фінансових внесків у міжнародні ініціативи та фонди для закупівлі озброєння для Києва.
Для цього в бюджеті Міністерства національної оборони Литовської Республіки також уже передбачено 40 млн євро.
Окрім цього, Литва сприятиме навчанню українських військових та відновленню та ремонту української військової техніки.
Рішучість народу Литви підтримати Україну є безпрецедентною. 95% населення країни виступають за гуманітарну допомогу, 70% жертвували Україні гроші та речі. У 2022 році Литва надала підтримку Україні на 660 млн євро, з яких 240 млн — військова допомога. Литва продовжуватиме цю допомогу до перемоги”, – запевнив Найседа.
Зазначимо, 11 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським та литовським колегами Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою у Львові.
Президент Анджей Дуда під час брифінгу у Львові заявив, що Польща передасть роту танків Leopard для України в межах створення міжнародної коаліції. За його словами, таке рішення вже підготували в Польщі.
Довідка. L70 – 40-мм автоматична гармата розробка шведської компанії Bofors, надійшла на озброєння шведської армії у 1951 році. Багатоцільова автоматична гармата стоїть на озброєнні 40 країн світу. Широко постачалася за кордон і за ліцензією випускалася у шести різних країнах НАТО. Для її наведення використовується електрогідравлічний привід, але при необхідності гармату можна наводити вручну.
- У Литві повинні чекати рішення Європейського Союзу, щоб законно передати російські активи Україні. Країна самостійно не може вирішити долю цих активів.
- У Литві визначили основні напрямки подальшої допомоги Україні на 2023 рік. Військова підтримка продовжиться у цьому році.
- Цього місяця Естонія планує представити юридичний план щодо арешту російських активів, оскільки саме ця держава просуває пропозицію перерахувати Україні кошти, заморожені санкціями Європейського Союзу.