Про це глава оборонного відомства зазначив у Twitter.

Новий пакет військової підтримки Литви для України включає боєприпаси калібру 155 мм, а також транспортні засоби та військові пайки.

Lithuania’s new military support package for Ukraine includes 155 mm ammunition, vehicles and military rations. The total value of the military support provided by 🇱🇹 to 🇺🇦 will soon reach 450 million euros.

