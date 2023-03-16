Про це глава оборонного відомства зазначив у Twitter.

Новий пакет військової підтримки Литви для України включає боєприпаси калібру 155 мм, а також транспортні засоби та військові пайки.

Lithuania’s new military support package for Ukraine includes 155 mm ammunition, vehicles and military rations. The total value of the military support provided by 🇱🇹 to 🇺🇦 will soon reach 450 million euros. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) March 16, 2023

Водночас загальна вартість військової підтримки Україну, котру надає Литва, вже незабаром сягне 450 мільйонів євро.

Також стало відомо, що 16 березня естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ганно Певкур надати Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

Загалом Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро.

Зауважимо, що 9 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала систему, подібну до придбання вакцин ЄС, для закупівлі зброї для України. Виступаючи перед спеціальним засіданням Європейської ради в Брюсселі, Каллас зауважила, що цей крок пришвидшить постачання зброї в Україну.

Своєю чергою, уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.