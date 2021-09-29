Про це повідомляють суспільний мовник Литви LTR та суспільний мовник Латвії LSM.
Литва
Будівельна компанія Tetas розпочала спорудження фізичного 500-кілометрового бар’єра. Уряд Литви виділив на це 152 мільйонів євро.
Будівництво розпочалось з укладання колючого дроту. Коли цей монтаж закінчать, то компанія розпочне зводити паркан висотою 4 метри. Планується, що до квітня компанія завершить будівництво першого сегменту — 111 кілометрів. Тендер на другий етап оголосять пізніше, однак зазначають, що усе будівництво планують закінчити до вересня 2022 року.
Латвія
У Латвії також розпочали зведення паркану. Компанія Aimasa, з якою уклали угоду для будівництва бар’єра, має доставити колючий дріт до 14 жовтня. Дротом мають прокласти тимчасову огорожу довжиною 37 кілометрів. Він охопить найкритичніші прикордонні зони.
Будівництво планують закінчити до 2024 року.
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