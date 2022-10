Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

“Ремонт гаубиць PzH2000, пошкоджених в Україні, буде продовжено у Литві. Дві після ремонту прямують до України й ще дві зараз доставляють до Литви. Щонайменше ще 12 планується відремонтувати у Литві”, – розповів міністр оборони Литви.

The repair of “PzH2000” howitzers damaged in 🇺🇦 will continue to be organized in 🇱🇹. 2 after their repair are on their way to 🇺🇦 and 2 more are currently being brought to 🇱🇹. At least 12 of them are expected to be repaired in 🇱🇹. pic.twitter.com/skq5yJLBOe

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 29, 2022