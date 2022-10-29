Литва продовжує ремонт пошкоджених самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України, незабаром ще 12 гаубиць буде відремонтовано.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

“Ремонт гаубиць PzH2000, пошкоджених в Україні, буде продовжено у Литві. Дві після ремонту прямують до України й ще дві зараз доставляють до Литви. Щонайменше ще 12 планується відремонтувати у Литві”, – розповів міністр оборони Литви.

The repair of “PzH2000” howitzers damaged in 🇺🇦 will continue to be organized in 🇱🇹. 2 after their repair are on their way to 🇺🇦 and 2 more are currently being brought to 🇱🇹. At least 12 of them are expected to be repaired in 🇱🇹. pic.twitter.com/skq5yJLBOe — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 29, 2022

Варто зазначити, що нещодавно Литва передала Україні партію військової допомоги. Вона охоплює позашляховики та іншу техніку, яка необхідна Збройним силам України.

“Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку”, – написав глава Міноборони.

12 жовтня Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готує новий пакет військової допомоги для України. У такий спосіб країна продовжила підтримку на тлі війни.

Литва мала намір передати на потреби ЗСУ зимовий одяг та спорядження, додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року, 120 мм міномети на платформі M113, бронемашини, тепловізори та безпілотники.

Довідка. PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 — 155-мм САУ розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998. У її розпорядженні — ствол довжиною 52 калібри (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів плюс сучасна точна система наземної навігації.

21 червня 2022 року стало відомо про отримання Збройними силами України перших PzH 2000 із підготовленими українськими екіпажами.