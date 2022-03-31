Уряд Литви ухвалив рішення щодо внесення РФ і Білорусі до переліку ворожих країн і у такий спосіб вкотре посилив санкції проти агресорів.

Про це повідомляє пресслужба литовського Міністерства економіки та інновацій.

Зазначено, що після відповідного рішення у литовських замовників з’являться підстави відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо пропоновані товари надходять з країн ризику (РФ та Білорусі) або пов’язані з ними.

“Згідно із затвердженим списком держав, закупники зможуть приймати рішення не фінансувати ці ворожі держави за допомогою державних закупівель”, – пояснила міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

Окрім того, до переліку підсанкційних територій увійшли окупований РФ Крим, непідконтрольна уряду Молдови територія Придністров’я, а також непідконтрольні уряду Грузії території Абхазії та Південної Осетії.