Про це повідомило державне агентство LRT.

Надзвичайний стан почне діяти з 10 листопада і попередньо триватиме один місяць.

Він стосуватиметься не лише кордону, але й п’ятикілометрової зони уздовж нього та місця розселення мігрантів.

Спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен перед голосуванням закликала парламент підтримати цей крок.

“Сейм та уряд вже вжили заходів для реагування на цю надзвичайну ситуацію, але їх нині вже недостатньо. Через посилення гібридної атаки білоруського режиму проти Польщі, її організований і масовий характер, зараз такий крок є необхідним”, – заявила вона.

Прем’єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте зазначила, що надзвичайний стан на території Литви вводиться вперше з часів отримання незалежності у 1990-91 роках (11 березня 1990 Верховна Рада Литви оголосила про незалежність, а формально Державна Рада СРСР визнала це тільки 6 вересня 1991 року).

Ситуація на литовсько-білоруському кордоні

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

2 липня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністра внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.

9 липня у Литві армія почала встановлювати загорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

11 липня стало відомо, що Європейський союз спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю. А Україна допомогла Литві колючим дротом.

1 серпня кордон Литви перейшла рекордна кількість нелегальних мігрантів з Білорусі.

У серпні дюжина білоруських силовиків незаконно перетнула кордон з Литвою.