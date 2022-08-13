Уряд Литви виділив понад 1 мільйон євро для вивчення литовської мови українцям, які вимушені були виїхати з України до Литви через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє литовський публічний мовник LRT.

У повідомленні зазначається, що частина коштів призначена для вищих навчальних закладів, інша частина – для муніципалітетів. У Міністерстві освіти, науки та спорту Литви зауважили, що з держбюджету муніципалітетам було виділено 790 тисяч євро для навчання литовської мови дорослих з України.

У відомстві додали, що ця підтримка спрямована на те, щоб допомогти дорослим українцям набути основ литовської мови та забезпечити успішну інтеграцію в Литві й вийти на ринок праці.

“Муніципалітети, які отримали державне фінансування, можуть приймати рішення щодо організації курсів для українців, які приїхали та хочуть вивчати литовську мову. Наприклад, курси литовської мови для тих, хто щойно приїхав можуть проводити муніципальні освітні центри”, – зазначили у Міністерстві освіти, науки та спорту Литви.

Також у відомстві наголосили на тому, що метою курсів є надання учасникам можливості вдосконалити знання литовської мови, познайомитися з литовською літературою, литовською історією, етнокультурою, економікою та суспільно-політичним життям.

Натомість 416 тисяч євро уряд виділив на потреби литовських шкіл і наукових установ, де організовують безоплатні курси литовської мови та культури для українських студентів, викладачів та наукових й освітніх працівників. Згідно з даними муніципалітетів у травні, 2268 українців вже вивчали литовську мову в Литві.

Представники міської ради Алітуса розповіли про те, що загалом протягом навчального процесу 2021-2022 років у місті Алітус литовську мову вивчали 86 дорослих українців, зараз навчається 40 українців в одній із гімназій міста.