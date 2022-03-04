Про це повідомляє пресслужба Парламенту Литви.
Зокрема йдеться про закриття неба над гуманітарними коридорами, а також над українськими атомними електростанціями та місцями зберігання ядерних відходів.
Комітет із закордонних справ Сейму Литовської Республіки, беручи до уваги доручення Президента України від 28 лютого 2022 року про оголошення безпольотної зони над Україною, підтримуючи надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, засуджує військову агресію, злочини проти людяності та військові злочини, які вчиняють РФ з допомогою Республіки Білорусь проти суверенної України та її народу.
Литва висловлює свою повну солідарність з Україною та її народом та закликає парламенти демократичних держав домагатися відкриття гуманітарних коридорів на території України, зокрема через механізм ООН, для забезпечення безпечного проходу мирних жителів із зон бойових дій та територій, незаконно окупованих та контрольованих РФ, а також оголошення безпольотної зони у небі над коридорами та над українськими атомними електростанціями та сховищами ядерних відходів.
У заяві зазначають, що оголошення безпольотної зони відкрило б дорогу країнам для вжиття активних заходів, що дозволяють миротворцям Організації Об’єднаних Націй забезпечувати безпеку гуманітарних коридорів, а також українських атомних електростанцій та сховищ ядерних відходів.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів та НАТО закрити небо над Україною.
- Стало відомо, що більше мільйона громадян України та світу підписали петицію з проханням НАТО закрити небо над Україною.
- Також Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що наразі для української влади завдання номер один — домогтися безпольотної зони над Україною.
- Минула ніч через дії російських терористів могла завершити історію України та Європи. Окупанти вночі обстрілювали найбільшу в Європ атомну станцію — Запорізьку, й не пропускали пожежників для ліквідації наслідків.
- Міжнародний суд ООН проведе перші слухання за позовом України проти РФ, агресивні дії якої призвели до “геноциду” українського народу, 7 та 8 березня.