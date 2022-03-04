4 березня Комітет Сейму Литовської республіки із закордонних справ оприлюднив заяву про відкриття гуманітарних коридорів в Україні та забезпечення захисту цих коридорів і ядерних об'єктів України.

Про це повідомляє пресслужба Парламенту Литви.

Зокрема йдеться про закриття неба над гуманітарними коридорами, а також над українськими атомними електростанціями та місцями зберігання ядерних відходів.

Комітет із закордонних справ Сейму Литовської Республіки, беручи до уваги доручення Президента України від 28 лютого 2022 року про оголошення безпольотної зони над Україною, підтримуючи надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, засуджує військову агресію, злочини проти людяності та військові злочини, які вчиняють РФ з допомогою Республіки Білорусь проти суверенної України та її народу.

Литва висловлює свою повну солідарність з Україною та її народом та закликає парламенти демократичних держав домагатися відкриття гуманітарних коридорів на території України, зокрема через механізм ООН, для забезпечення безпечного проходу мирних жителів із зон бойових дій та територій, незаконно окупованих та контрольованих РФ, а також оголошення безпольотної зони у небі над коридорами та над українськими атомними електростанціями та сховищами ядерних відходів.

У заяві зазначають, що оголошення безпольотної зони відкрило б дорогу країнам для вжиття активних заходів, що дозволяють миротворцям Організації Об’єднаних Націй забезпечувати безпеку гуманітарних коридорів, а також українських атомних електростанцій та сховищ ядерних відходів.