Про це повідомило литовське видання LRT.
Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що їхня країна пропонує найкомплексніші та найсуворіші санкції проти РФ. Вони планують сприяти тому, щоб переконати ті держави, які все ще мають сумніви чи налаштовані скептично щодо таких методів тиску.
Зазначимо, що Єврокомісія планує поступово заборонити імпорт російської нафти. Подібне обмеження планують ухвалити в рамках шостого пакета санкцій. Зокрема планується відлучити найбільший російський комерційний банк Ощадбанк від міжнародної міжбанківської системи розрахунків SWIFT.
- Нагадаємо, Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією.
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