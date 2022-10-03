Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя.

Про це інформує російське державне видання “Интерфакс”.

У квітні влада Литви заявила, що знижує рівень дипломатичних відносин з Росією. У зв’язку з цим країна відкликала свого посла з Москви та вислала російського посла з Вільнюса. З того часу російську місію очолював тимчасовий повірений у справах РФ Сергій Рябоконь.

Такий крок зроблено “через дії та заяви дипломата, які не узгоджуються з дипломатичним статусом”.

Після бесіди з приводу анексії Росією територій України, сьогодні стало відомо, що Рябоконь також має залишити країну протягом п’яти днів.

Представнику посольства Росії в Литві також заявлено протест проти долучення до складу РФ ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей.

“Рішення про висилку Рябоконя означає, що Росії доведеться призначити нового главу посольства у Литві”, – наголошують у виданні.