Про це інформує пресслужба Сейму Литовської Республіки.
Заступник голови Сейму Паулюс Саударгас, представляючи проєкт, згадав резолюцію про визнання голодомору геноцидом та наголосив, що Росія не змінилася ще з часів царського правління, а Путін продовжує справу Сталіна.
“Тоді [за часів Сталіна – прим. ред.] почався геноцид. А путінська Росія є реінкарнацією радянської сталінської Росії – Радянського Союзу”, – зазначив Саударгас.
Литовський Сейм закликав ООН, Європарламент, парламентські асамблеї Ради Європи, ОБСЄ та НАТО визнати та переслідувати у судовому порядку військові злочини проти людяності, що скоїла Росія.
Зокрема в резолюції йдеться про активну участь Литви у створенні Спеціального міжнародного кримінального трибуналу для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України та переслідування винних на основі зусиль міжнародної спільноти та відомих в історії прецедентів (Нюрнберг, Токіо, Сьєрра-Леоне та інші спеціальні трибунали).