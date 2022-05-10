Литовський Сейм прийняв резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом та визнання її державою-терористом.

Про це інформує пресслужба Сейму Литовської Республіки.

Заступник голови Сейму Паулюс Саударгас, представляючи проєкт, згадав резолюцію про визнання голодомору геноцидом та наголосив, що Росія не змінилася ще з часів царського правління, а Путін продовжує справу Сталіна.

“Тоді [за часів Сталіна – прим. ред.] почався геноцид. А путінська Росія є реінкарнацією радянської сталінської Росії – Радянського Союзу”, – зазначив Саударгас.

Литовський Сейм закликав ООН, Європарламент, парламентські асамблеї Ради Європи, ОБСЄ та НАТО визнати та переслідувати у судовому порядку військові злочини проти людяності, що скоїла Росія.

Зокрема в резолюції йдеться про активну участь Литви у створенні Спеціального міжнародного кримінального трибуналу для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України та переслідування винних на основі зусиль міжнародної спільноти та відомих в історії прецедентів (Нюрнберг, Токіо, Сьєрра-Леоне та інші спеціальні трибунали).