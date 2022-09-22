Литва з іншими країнами не повинні рятувати усіх громадян Росії від мобілізації — прем’єр-міністерка

Про це повідомило LRT.

Інгріда Шимоніте зазначила, що світовій спільноті не слід приймати російських громадян, які до мобілізації виступали за війну.

Вона наголосила, що громадяни РФ мали вдосталь часу, аби вирішити, яку позицію вони займають у війні проти України. Прем’єрка нагадала, що для цього було вісім років — з моменту, коли Росія розпочала своє вторгнення ще у 2014 році.

“Я не розумію ситуації, коли ми дозволяємо людям приїжджати до Литви з гуманітарних міркувань тільки тому, що війна була для них нормальною, коли вони дивилися її по телевізору, сидячи на дивані. Але вона виявилася ненормальною, коли ваш уряд і ваш Шойгу запросив вас до армії та запропонували вам брати участь у цій війні особисто”, — заявила прем’єр-міністр.

На її думку, варто оцінювати кожного громадянина за параметрами. Йдеться про персональні якості, ризики, які має особа, та позицію, яку вона займає.