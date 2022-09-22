Литва з іншими країнами не повинні рятувати усіх громадян Росії від мобілізації — прем’єр-міністерка

Про це повідомило LRT.
Інгріда Шимоніте зазначила, що світовій спільноті не слід приймати російських громадян, які до мобілізації виступали за війну.
Вона наголосила, що громадяни РФ мали вдосталь часу, аби вирішити, яку позицію вони займають у війні проти України. Прем’єрка нагадала, що для цього було вісім років — з моменту, коли Росія розпочала своє вторгнення ще у 2014 році.
“Я не розумію ситуації, коли ми дозволяємо людям приїжджати до Литви з гуманітарних міркувань тільки тому, що війна була для них нормальною, коли вони дивилися її по телевізору, сидячи на дивані. Але вона виявилася ненормальною, коли ваш уряд і ваш Шойгу запросив вас до армії та запропонували вам брати участь у цій війні особисто”, — заявила прем’єр-міністр.
На її думку, варто оцінювати кожного громадянина за параметрами. Йдеться про персональні якості, ризики, які має особа, та позицію, яку вона займає.
- Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Так званий окупаційний “голова” Криму Сергій Аксьонов заявив, що списки мешканців Криму, які підлягають російській мобілізації вже склали.
- Держдума РФ схвалила поправки до законодавства про військову службу. Депутати зокрема посилили покарання за відмову від участі у військових діях та додали нові статті, які стосуються здавання у полон та мародерства.
- Прокуратура Москви оприлюднила застереження про відповідальність за участь у громадських акціях протесту і пригрозила позбавленням волі до 15 років на тлі оголошення президентом РФ “часткової” мобілізації.
- Мобілізація президентом РФ Володимиром Путіним тисяч додаткових військ для війни в Україні призведе до ескалації конфлікту, а його погроза застосувати ядерну зброю була “небезпечною та безрозсудною риторикою”, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 21 вересня.