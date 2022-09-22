російсько-українська війна
15:30 Литва з іншими країнами не повинні рятувати всіх громадян Росії від мобілізації — прем’єр-міністерка
15:23 Міністри закордонних справ G7 засудили заяву РФ про проведення псевдореферендумів на території України
15:17 Ліз Трасс має чіткіше бачення зовнішньої політики, ніж її попередники — але чи зверне на це увагу світ? — Politico
15:09 Крок до завершення війни: Ердоган прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією
14:43 «Це не суперечить закону»: У Кремлі заявили, що на акціях проти «часткової мобілізації» продовжуватимуть роздавати повістки
14:40 На блокпості у Василівці росіяни не пропустили чоловіків віком від 18 до 35 років у бік Запоріжжя
14:39 П’ятеро британських бійців, яких утримували росіяни, повернулися до Лондона — The Guardian
14:33 Ален Делон підтримав Україну та анонсував інтерв’ю з Зеленським
14:27 «У цій ситуації не можна вагатися з допомогою» – Порошенко закликав Захід посилити допомогу в протистоянні Путіну
14:02 Команда Навального заявила, що указ про «часткову мобілізацію» в РФ фактично свідчить про «повну»
13:50 У Росії не вистачає сучасного обладнання для озброєння нових резервістів — CNN
13:38 Світовий банк виділив Україні перші кошти для інвестицій з початку широкомасштабної війни
13:32 Думали, що на допит чи розстріл: екскомандир полку «Азов» про повернення захисників Маріуполя
13:20 Голова МАГАТЕ заявив про початок перемовин щодо зони безпеки навколо ЗАЕС
13:08 У Києві викрили блогера, який знімав відео для російських ЗМІ з дискредитацією ЗСУ
13:00 У Мелітополі окупанти влаштували теракт на ринку — мер
12:48 У Криму вже склали списки мешканців, які підлягають російській мобілізації
12:43 Макрон заявив, що війна в Україні закінчиться «виключно за столом переговорів»
12:22 У Карнегі-голі в Нью-Йорку відбудеться концерт на честь сторіччя «Щедрика»
12:20 Фінляндія долучиться до обмеження в’їзду росіян по шенгенських візах
12:11 Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у високогір’ї: місцями снігові перемети досягають 80 см
11:45 Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам брати участь у російсько-українській війні
11:33 ЗСУ під час наступу захопили десятки російських танків, зокрема сучасні — Bloomberg
11:15 «Це не спрацює»: Ліз Трасс про ядерний шантаж Путіна
10:53 Оголосивши мобілізацію Путін пішов на значний політичний ризик – британська розвідка
10:33 КНДР заперечила свою причетність до постачання зброї Росії
09:57 Міністри закордонних справ Євросоюзу продовжуватимуть санкції проти РФ та збільшать постачання зброї Україні
09:27 5 цивільних загинуло в Донецькій області протягом 21 вересня
09:26 Депутати Харківської обласної ради не підтримали перейменування Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна
09:15 Дніпропетровщина: окупанти накрили «Градами» Нікополь, є загиблий
08:59 Вночі росіяни завдали удару по Миколаєву
08:41 Іранські жінки спалюють свої хіджаби на протестах, які виникли після смерті Махси Аміні
07:41 22 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:18 Захід, північ і центр України опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 22 вересня

Литва з іншими країнами не повинні рятувати всіх громадян Росії від мобілізації — прем’єр-міністерка

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що їхня країна та будь-яка інша не зобов'язані рятувати всіх громадян Росії від мобілізації. На її думку, світ не зобов'язаний надавати прихисток тим росіянам, які донедавна підтримували агресивний напад на Україну.

Четвер, 22 вересня 2022, 15:30
Підтримати

Про це повідомило LRT.

Інгріда Шимоніте зазначила, що світовій спільноті не слід приймати російських громадян, які до мобілізації виступали за війну.

Вона наголосила, що громадяни РФ мали вдосталь часу, аби вирішити, яке місце вони займають у війні проти України. Прем’єрка нагадала, що для цього було вісім років — з моменту, коли Росія розпочала своє вторгнення ще у 2014 році.

“Я не розумію ситуації, коли ми дозволяємо людям приїжджати до Литви з гуманітарних міркувань тільки тому, що війна була для них нормальною, коли вони дивилися її по телевізору, сидячи на дивані. Але вона виявилася ненормальною, коли ваш уряд і ваш Шойгу запросив вас до армії та запропонували вам брати участь у цій війні особисто”, — заявила прем’єр-міністр.

На її думку, варто оцінювати кожного громадянина за параметрами. Йдеться про власні гідності, ризики, які має особа, та позицію, яку вона займає.

Теги: Інгріда Шимоніте, мобілізація в Росії, мобілізація, російсько-українська війна, часткова мобілізація, Литва

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook