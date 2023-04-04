Про це повідомляє The Guardian.

Сьогодні литовські депутати заборонили громадянам РФ купувати нерухомість у Литві.

Ця заборона діятиме до 2024 року та не поширюватиметься на громадян, яким надано дозвіл на проживання у Литві.

Окрім цього, парламент Литви припинив видачу нових віз громадянам Росії та Білорусі.

Багато громадян цих двох країн, які мають інші проїзні документи, такі як раніше видані візи, підлягатимуть “індивідуальним розширеним перевіркам” на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці.