Про це повідомляє литовський публічний мовник LRT.
Патріарха Кирила було внесено до списку небажаних осіб ще 23 червня, проте досі публічно про це не повідомлялося. Рішення ухвалено з урахуванням пропозиції Міністерства закордонних справ.
За даними МВС, патріарх Кирил занесений до списку за те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність та суверенітет України. А також виправдовує та підтримує військову агресію Росії проти України, яка грубо порушує норми та принципи міжнародного права.
“Патріарх Кирил, найближчий соратник Володимира Путіна, є одним із найактивніших прихильників повномасштабної війни Росії проти України, який неодноразово публічно позитивно висловлювався щодо російської агресії проти України, що триває”, – йдеться у повідомленні відомства.
Крім того, патріарх Кирил у російських пропагандистських ЗМІ відкрито називає український народ “учасниками нацистського режиму”, яких слід депортувати чи знищити.
“27 лютого 2022 року патріарх Кирил благословив російських солдатів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війні, яку веде Росія”, – зазначається у повідомленні. Відтак патріарх Кирил не зможе відвідати Литву до 23 червня 2027 року.
Нагадаємо, що навесні Литва пропонувала запровадити санкції проти Кирила на рівні Євросоюзу, але у червні під час затвердження шостого пакета санкцій проти Росії його виключили зі списку за ініціативою Угорщини.
Нещодавно Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила та ще 28 пропагандистів РФ. До канадського санкційного списку додали ще 29 осіб, яких визнали представниками російських джерел дезінформації та пропаганди, а також 15 компаній, які несуть відповідальність за підтримку вторгнення РФ в Україну.
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