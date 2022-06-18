В ніч з п’ятниці, 17 червня, на суботу, 18 червня, литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Як відомо, під обмеження потрапили вугілля, метали, а також будівельні матеріали та передові технології. Ці товари ЄС більше не постачатиме до Росії.

Зокрема, санкції набули чинності у Литві. З 18 червня залізниця країни припинила транзит вищезазначених товарів до Калінінградського анклаву.

Влада Литви заявила, що з суботи набуде чинності заборона на транзит через свою територію до російського анклаву Калінінград товарів, які підпадають під санкції ЄС. Цю інформацію підтвердила Державна залізнична служба Литви в листі до клієнтів після роз’яснення Єврокомісії щодо механізму запровадження санкцій.

За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, обмеження накладено на близько 50% товарів, які імпортував калінінград. Також, за його словами Литва начебто порушила правила вступу до Євросоюзу.

Водночас залізничне пасажирське сполучення Литви з Калінінградським анклавом і далі здійснюється. Проте через закриття повітряного простору європейських країн для Росії, її літаки літають над Балтійським морем.