Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Як відомо, під обмеження потрапили вугілля, метали, а також будівельні матеріали та передові технології. Ці товари ЄС більше не постачатиме до Росії.
Зокрема, санкції набули чинності у Литві. З 18 червня залізниця країни припинила транзит вищезазначених товарів до Калінінградського анклаву.
Влада Литви заявила, що з суботи набуде чинності заборона на транзит через свою територію до російського анклаву Калінінград товарів, які підпадають під санкції ЄС. Цю інформацію підтвердила Державна залізнична служба Литви в листі до клієнтів після роз’яснення Єврокомісії щодо механізму запровадження санкцій.
За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, обмеження накладено на близько 50% товарів, які імпортував калінінград. Також, за його словами Литва начебто порушила правила вступу до Євросоюзу.
Водночас залізничне пасажирське сполучення Литви з Калінінградським анклавом і далі здійснюється. Проте через закриття повітряного простору європейських країн для Росії, її літаки літають над Балтійським морем.
- Раніше повідомлялося, що в литовських школах було запроваджено п’ять уроків української мови щотижнево.
- Також стало відомо, що Литва доправила на Україну п’ять бронетранспортерів, які вже використовуються на фронті.
- Зокрема, країни Балтії звернулися до НАТО із проханням про посилення присутності альянсу в регіоні.