У Вільнюсі переконані, що за потужною DDoS-атакою на литовські держустанови та компанії стоять хакери із РФ. Раніше угруповання Killnet погрожувало атакувати понад 500 компаній, якщо не "розблокують транзит до Калінінграда".

Про це заявив т.в.о. директора Національного центру кібербезпеки Йонас Скардінскас, повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

У Міноборони Литви вказали, що напад був спрямований на литовські держустанови та приватні компанії, зазначивши, що з найбільшими DDoS-атаками вдалося впоратися, і послуги захищеної Національної мережі передачі даних відновлено.

За словами Скардінскаса, “цілком ймовірно, що подібні атаки продовжаться найближчими днями, особливо в транспортному, енергетичному та фінансовому секторах”. Він зазначив, що кібератака, ймовірно, виходить із РФ.

Раніше прокремлівське хакерське угруповання Killnet, яке в минулому стояло за кібератаками на урядові сайти в США, Польщі та Німеччині, опублікувало відео з вимогою до влади Литви протягом 48 годин “розблокувати транзит до Калінінграда, інакше понад 500 компаній вашої країни опиняться у жахливих умовах”.

Раніше Москва висловила протест проти введених Вільнюсом обмежень на залізничний транзит низки вантажів з РФ до Калінінградської області.

18 червня литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що обмеження стосуються будівельних матеріалів, цементу, металів та іншої продукції. За попередніми оцінками, заборона торкнулась від 20 до 40 % товарів.

РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і РФ не припинено. Досі триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, які не потрапили під європейські санкції.

Після ноти протесту від РФ голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права погрожувати Литві. Він зазначив, що ухвалені європейські санкції спровоковані невиправданим вторгненням в Україну, тому у наслідках винна лише Москва. Український міністр висловив тверду підтримку та привітав принципову позицію Литви.