Відповідну заяву Арвідас Анушаускас опублікував у Facebook.
“У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як дестабілізаційний фактор ситуації у сфері безпеки, але і як велику безпосередню загрозу для Литви”, – заявив міністр.
Він наголосив, що найближчим часом зустрінеться із послами дев’яти країн НАТО, котрі активно сприяють зміцненню безпеки Литви. Під час зустрічі планується обговорити безпекову ситуацію. Окрім цього, литовська сторона надасть інформацію щодо дій уряду відносно зміцнення військової безпеки.
Довідка. Російська Федерація оголосила про намір перекинути озброєння у Білорусь до 9 лютого 2022 року. Йдеться про два дивізіони зенітних ракетних систем С-400, 12 винищувачів Су-35 та зенітний ракетно-гарматний дивізіон “Панцирь-С”. Під час “перевірки військ” Путін та Лукашенко запланували провести навчання “Союзна рішучість-2022”.
- Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про спільні військові навчання з Російською Федерацією. Заходи на лютий заплановані для протистояння Польщі, Україні та країнам Прибалтики.
- До цього, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила, що країни Балтії ведуть перемовини з союзниками по НАТО про збільшення військових сил на їхній території, аби стримувати Росію. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що будь-який напад Росії на Україну підштовхне до прийняття такого рішення.
- Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- Також повідомлялось, що глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.