Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав безпосередньою загрозою для своєї країни перекидання військ Російської Федерації до Білорусі. Глава Міноборони заявив, що має намір найближчим часом зустрітись із послами країн НАТО для зміцнення безпеки Литви.

Відповідну заяву Арвідас Анушаускас опублікував у Facebook.

“У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як дестабілізаційний фактор ситуації у сфері безпеки, але і як велику безпосередню загрозу для Литви”, – заявив міністр.

Він наголосив, що найближчим часом зустрінеться із послами дев’яти країн НАТО, котрі активно сприяють зміцненню безпеки Литви. Під час зустрічі планується обговорити безпекову ситуацію. Окрім цього, литовська сторона надасть інформацію щодо дій уряду відносно зміцнення військової безпеки.

Довідка. Російська Федерація оголосила про намір перекинути озброєння у Білорусь до 9 лютого 2022 року. Йдеться про два дивізіони зенітних ракетних систем С-400, 12 винищувачів Су-35 та зенітний ракетно-гарматний дивізіон “Панцирь-С”. Під час “перевірки військ” Путін та Лукашенко запланували провести навчання “Союзна рішучість-2022”.