Про це повідомило LRT.
Інформацію стосовно того, що країна має чекати рішення ЄС, озвучили у Мін’юсті Литви. Відомство зазначило, що Литва регулярно піднімає це питання на європейських обговореннях. Вільнюс прагне знайти рішення, яке б відповідало нормам ЄС.
Також у Литві працює міжнародна робоча група під керівництвом МВС. Вона намагається встановити правову базу для того, аби уможливити конфіскацію активів підсанкційних росіян на користь України.
“На думку фахівців групи, Литва не може ухвалити це рішення на національному рівні – відповідне рішення слід прийняти на рівні ЄС”, – додали у відомстві.
Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявляв, що країна розпочне процес передання заморожених російських активів Україні. Міністр наголошував, що Єврокомісія не просувається в цьому питанні.
- Підсанкційний російський банк ВТБ надіслав запит до міністерств фінансів Бельгії та Люксембургу щодо отримання спеціальної ліцензії, котра б дозволила розблокувати заморожені активи клієнтів.
- У Німеччині готові до використання мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України, якщо будуть вирішені юридичні питання й союзники підтримають цю ініціативу.