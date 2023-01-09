Про це повідомило LRT.

Інформацію стосовно того, що країна має чекати рішення ЄС, озвучили у Мін’юсті Литви. Відомство зазначило, що Литва регулярно піднімає це питання на європейських обговореннях. Вільнюс прагне знайти рішення, яке б відповідало нормам ЄС.

Також у Литві працює міжнародна робоча група під керівництвом МВС. Вона намагається встановити правову базу для того, аби уможливити конфіскацію активів підсанкційних росіян на користь України.