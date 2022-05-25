Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.
“Ми відправляємо вантажівки та позашляховики в Україну. Скоординована підтримка з нашого боку та союзників є вирішальним фактором перемоги України, а після перемоги – у захисті її суверенітету. Першу підтримку в озброєнні Литва передала ще до початку війни, і зараз ми думаємо про додаткову ефективну підтримку, яка є критично важливою для українців”, – зазначив міністр оборони Арвідас Анушаускас.
За словами міністра, вартість підготовленого вантажу в Україну становить близько 15,5 млн євро.
У відомстві зауважили, що Литва докладає всіх зусиль для підтримки державності та незалежності України, і надалі допомагатиме всіма можливими засобами, зокрема військовими, фінансовими та гуманітарними.
Литовська військова підтримка Україні наразі містить системи протиповітряної оборони Stinger, протитанкову зброю, бронежилети та шоломи, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, дрони, антидрони, радари спостереження. Загалом військова допомога становить близько 100 млн євро.
Литва також почала навчати українців користуватися західною зброєю. Наприкінці квітня завершилися перші навчальні заняття, на яких підготовлено 20 інструкторів протитанкових систем.
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