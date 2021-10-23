За даними Всесвітньої продовольчої програми, понад мільйон осіб на півдні Мадагаскару відчайдушно намагаються вижити в умовах першого в історії голоду, викликаного глобальною зміною клімату.

Про це повідомила Організація Об’єднаних Націй.

Мадагаскар, четвертий за величиною острів у світі, володіє унікальною екосистемою – її утворюють тварини й рослини, які не зустрічаються більше ніде на нашій планеті. Сухий сезон тут зазвичай триває з травня по жовтень, а в листопаді починається сезон дощів, однак глобальна зміна клімату порушила цей цикл.

“Дощів, звичайно, стало значно менше. Коли починається дощ, у місцевих жителів з’являється надія і вони можуть посіяти насіння, але потім виявляється, що це просто короткий дощик, після якого знову буде сухо. І так триває рік за роком, тому людям нічим зараз поповнювати свої запаси продовольства”, – пояснила представниця Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Еліс Рахмун.

Вона нещодавно побувала на півдні Мадагаскару, де ООН та її партнери надають допомогу сотням тисяч місцевих жителів. Вона побачила там села, оточені висохлими полями, і грядки помідорів, які були “повністю жовтими або навіть коричневими” через відсутність вологи.

“У деяких областях люди все ще можуть щось вирощувати, але з кожним роком доводиться долати все більше труднощів. В інших областях зараз не росте абсолютно нічого, тому люди виживають, харчуючись сараною, фруктами й листям кактуса. Листя кактуса раніше використовувалися тільки як корм для великої рогатої худоби, люди їх ніколи не їли”, – зазначила Рахмун.

За її словами, ситуація ускладнюється тим, що при нинішніх погодних умовах навіть кактуси поступово вмирають від посухи.

Всесвітня продовольча програма у співпраці з гуманітарними партнерами й урядом Мадагаскару допомагає країні за двома основними напрямками. В межах допомоги близько 700 тис. остров’ян вже отримують необхідну для життя продовольчу допомогу, в тому числі – спеціальні продукти, що запобігають виснаження.

Другий напрямок охоплює довгострокові заходи, що дозволяють місцевим громадам краще готуватися до кліматичних потрясінь, ефективніше реагувати на них і швидше відновлюватися.

“Зокрема ми займаємося будівництвом зрошувальних каналів, відновленням лісів і навіть мікрострахуванням, щоб допомогти фермерам оговтатися від втрати врожаю”, – пояснила Рахмун.

Нагадаємо, за даними ООН, близько 41 млн осіб у всьому світі знаходяться на межі голоду.