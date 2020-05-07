Американська співачка Мадонна стверджує, що перехворіла на коронавірус під час свого концертного турне світом.

Про це Мадонна повідомила на своїй сторінці в Instagram.

“Якщо ви дали позитивний результат на антитіла, це означає, що у вас був вірус, який я, очевидно, підхопила, коли хворіла в кінці мого туру по Парижу більше ніж 7 тижнів тому разом з багатьма іншими артистами з мого шоу”, – написала співачка.

За словами Мадонни, в цей момент вона вже не хворіє, хоча результат тесту на антитіла до хвороби залишається у неї позитивним.

“У той час ми всі думали, що у нас дуже важкий грип. Слава Богу, зараз ми всі здорові”, – пояснила вона.