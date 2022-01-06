Американська співачка Мадонна зустріла Новий рік у компанії близьких. Образ для святкування вона доповнила балаклавою від українського дизайнера Руслана Багінського.

Відповідне фото зірка опублікувала в Instagram.

Свій образ знаменитість підкреслила такого ж кольору ботильйонами та “кришталевою” балаклавою від відомого модельєра з України вартістю 19 520 грн.

Перевага балаклави в тому, що вона легко замінить відразу дві речі в холодну пору року — шапку і шарф. Вона універсальна, тепла, а при відповідному декорі, як то блискуча, розшита стразами балаклава Мадонни, взагалі може стати акцентом в аутфіті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)

“Я нескінченно вдячна за любов і підтримку моїй сім’ї та друзям, а також неймовірній команді людей навколо мене, які дбають про мене та спрямовують мене. Ніколи не забувайте, що ваша родина – ваш друг. Ніколи не забувайте, що без них ви ніщо. Але найбільше і що важливіше – ніколи не сумнівайся в собі”, – підписала кадри співачка.

Балаклави демонстрували і на подіумах, і в колекціях таких будинків як Stella McCartney, Perfect Moment, Gucci тощо.

Мадонна не вперше виказує повагу дизайнеру Багінському і його роботам. У 2020 році вона станцювала біля дверей свого будинку в Беверлі-Хіллз у двох головних уборах українського дизайнера. У тому числі у знаменитому кепі моделі “Baker Boy Cap”.