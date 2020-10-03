Про це повідомляється на сайті громади Мадриду.
З 22:00 годин 2 жовтня (23:00 за київським часом) на території громади почали діяти жорсткіші карантинні обмеження.
Посилений карантин запровадили в Мадриді та ще 9 великих муніципалітетах регіону, де кількість населення — понад 100 тисяч.
Це: Мадрид, Фуенлабрада, Алькоркон, Парла, Хетафе, Леганес, Мостолес, Алькала-де-Енарес, Торрехона-де-Ардос та Алькобендас.
Впродовж останніх 15 днів такі ж заходи діяли локально у 45 зонах відповідальності служб охорони здоров’я, де спостерігався високий рівень розповсюдженості коронавірусу.
Варто зауважити, що нові обмеження є менш суворими, ніж ті, що були введені у березні, коли людям було заборонено залишати домівки.
Які обмеження буде введено?
Ресторани та готелі зможуть приймати до 50% кількості, яку можуть вмістити. Це стосується як закритих приміщень, так і розташованих на відкритому повітрі.
За одним столом можуть сидіти до 6 осіб. Останнього клієнта можна приймати до 22 години, о 23 заклади мають зачинятися (крім служб доставки). Робота барів заборонена.
Такі ж обмеження пропускної здатності стосуються розважальних закладів та закладів, де проводяться азартні ігри та ставки.
Парки та сади будуть закритими.
Громадянам слід обмежити пересування за межі зазначених населених пунктів.
Виїздити/заїжджати буде можна з метою роботи, навчання, здобування освіти, допомоги літнім/неповнолітнім особам, задля отримання банківських, страхових, адміністративних послуг тощо. Мешканці ізольованих районів зможуть повернутися додому без проблем.
Також в’їзд/виїзд можливий для тих, хто має “нагальну потребу або форс-мажорні обставини”.
В межах зазначених населених пунктів громадяни зможуть вільно пересуватися.
У культових місцях зможе перебувати до третини кількості, яку простір спроможний вмістити.
Торговельні заклади зможуть працювати лише до 22 години. Виняток — аптеки, медичні та ветеринарні центри, АЗС тощо.
Спортивні заняття у спортивних закладах дозволені. У закритих приміщеннях дозволено до 50% максимально можливої кількості відвідувачів, на відкритому просторі — до 60%. Групові заняття — не більше 6 осіб.
Участь понад 6 осіб у “сімейних та соціальних подіях” дозволена лише у випадках, якщо вони є співмешканцями.
- Нагадаємо, у вересні Міністерстві охорони здоров’я Іспанії назвали ймовірним локдаун у Мадриді через епідемічну ситуацію навколо поширення коронавірусної інфекції.
- У середині серпня Іспанія піднялася на перше місце в Європі за кількістю заражених коронавірусом з показником 132,2 випадку на 100 000 населення.
- У липні у Мадриді посилили обмеження через коронавірус COVID-19: захисні маски стали обов’язковими у всіх громадських місцях.