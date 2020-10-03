У Мадриді та ще 9 населених пунктах запроваджено пом'якшений локдаун. Іспанська столиця стала першою в Європі, що пішла на такий крок через поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті громади Мадриду.

З 22:00 годин 2 жовтня (23:00 за київським часом) на території громади почали діяти жорсткіші карантинні обмеження.

Посилений карантин запровадили в Мадриді та ще 9 великих муніципалітетах регіону, де кількість населення — понад 100 тисяч.

Це: Мадрид, Фуенлабрада, Алькоркон, Парла, Хетафе, Леганес, Мостолес, Алькала-де-Енарес, Торрехона-де-Ардос та Алькобендас.

Впродовж останніх 15 днів такі ж заходи діяли локально у 45 зонах відповідальності служб охорони здоров’я, де спостерігався високий рівень розповсюдженості коронавірусу.

Варто зауважити, що нові обмеження є менш суворими, ніж ті, що були введені у березні, коли людям було заборонено залишати домівки.

Які обмеження буде введено?

Ресторани та готелі зможуть приймати до 50% кількості, яку можуть вмістити. Це стосується як закритих приміщень, так і розташованих на відкритому повітрі.

За одним столом можуть сидіти до 6 осіб. Останнього клієнта можна приймати до 22 години, о 23 заклади мають зачинятися (крім служб доставки). Робота барів заборонена.

Такі ж обмеження пропускної здатності стосуються розважальних закладів та закладів, де проводяться азартні ігри та ставки.

Парки та сади будуть закритими.

Громадянам слід обмежити пересування за межі зазначених населених пунктів.

Виїздити/заїжджати буде можна з метою роботи, навчання, здобування освіти, допомоги літнім/неповнолітнім особам, задля отримання банківських, страхових, адміністративних послуг тощо. Мешканці ізольованих районів зможуть повернутися додому без проблем.

Також в’їзд/виїзд можливий для тих, хто має “нагальну потребу або форс-мажорні обставини”.

В межах зазначених населених пунктів громадяни зможуть вільно пересуватися.

У культових місцях зможе перебувати до третини кількості, яку простір спроможний вмістити.

Торговельні заклади зможуть працювати лише до 22 години. Виняток — аптеки, медичні та ветеринарні центри, АЗС тощо.

Спортивні заняття у спортивних закладах дозволені. У закритих приміщеннях дозволено до 50% максимально можливої кількості відвідувачів, на відкритому просторі — до 60%. Групові заняття — не більше 6 осіб.

Участь понад 6 осіб у “сімейних та соціальних подіях” дозволена лише у випадках, якщо вони є співмешканцями.