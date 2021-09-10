Відповідний допис з’явився на її сторінці в Facebook.

Як сповіщалося, українська легкоатлетка сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене після етапу “Діамантової ліги” в Цюриху. Спільну світлину опублікувала австралійська спортсменка Елінор Паттерсон.

У кадрі також можна побачити українську спортсменку Ірину Геращенко, австралійку Ніколу Макдермотт та Каміла Ліцвінко з Польщі.

За словами Магучіх, фото було зроблено на прохання стрибунки Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру.

На фото помітно, як хтось обіймає Магучіх. Вона переконує, що це була не Ласіцкене.

“Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт, представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка”, — написала вона.

Спортсменка також акцентувала, що її спіткало чимало критики останнім часом. Звертаючись до читачів вона заявила: “Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!”.

Як відомо, Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо в стрибках у висоту. Після завершення змагань українська спортсменка, яка, до слова, є молодшою сержанткою Збройних сил України, сфотографувалася з переможницею змагань – росіянкою Марією Ласіцкене. Це викликало неабияке обурення у соцмережах.