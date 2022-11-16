Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) 15 листопада втратила повний доступ до електромережі через російські ракетні атаки в країні, змусивши станцію тимчасово перейти на дизельні генератори для резервного живлення.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, посилаючись на інформацію, отриману від української влади.

Підключення ХАЕС до електромережі було повністю втрачено о 18:35 15 листопада після того, як через ракетні обстріли енергетичної інфраструктури країни були втрачені чотири діючі лінії електропередач. У цей період було зупинено два реактори станції, що призупинило подачу електроенергії домогосподарствам, заводам тощо.

Приблизно ще за годину одну з цих ліній знову було втрачено й відновлено лише об 11:25. Два реакторні блоки залишаються в режимі зупину.

Через більш як дев’ять годин – о 3:45 – електростанція відновила зовнішнє електропостачання за двома резервними лініями електропередачі напругою 330 кіловольт (кВ), а дизель-генератори було зупинено. Два блоки реактора залишаються в режимі зупинки.

Ще одна АЕС, яка також розташована на заході України – Рівненська – вчора вдень втратила підключення з однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. У результаті станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився. О 04:00 16 листопада станція збільшила потужність ще одного з енергоблоків, щоб продовжити подачу електроенергії в українську мережу.

У той час як найбільша атомна електростанція України – Запорізька – кілька разів втрачала електроенергію за межами території під час військових атак в країні, вчорашні події акцентували крихку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою також на інших ядерних об’єктах. В Україні є 15 реакторів на чотирьох АЕС, а також Чорнобильська АЕС.

“Це був дуже тривожний розвиток подій. Він показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими зіштовхуються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої ​​війни, а не лише Запорізька атомна електростанція. У той час як на Хмельницькій атомній електростанції відновлено дистанційне електропостачання, вчорашня втрата електроенергії чітко демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, підвищуючи ризик ядерної аварії”, – зазначив генеральний директор Гроссі.

Він нагадав, що відключення електроенергії на ХАЕС сталося через день після того, як МАГАТЕ оголосило, що найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на ХАЕС, РАЕС і на Південноукраїнську АЕС, а також до Чорнобиля. Місії організовують на прохання України.

“Ми будемо на цих атомних електростанціях у найближчому майбутньому в рамках нашої постійної допомоги Україні в її зусиллях щодо підтримки ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії під час війни”, – наголосив він.

Відповідно до офіційної заяви генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії завершили верифікаційні дії у трьох локаціях в Україні на вимогу українського уряду та не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів.