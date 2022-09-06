Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має сьогодні опублікувати звіт щодо ядерної безпеки в Україні. Він охоплюватиме візит делегації на Запорізьку АЕС.

Про це повідомило CNN.

Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС минулого четверга. Російські військові утримують станцію з березня, й відтоді територія навколо неї зазнає обстрілів. Останніми тижнями атаки стали безперервними. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру станції, що викликало побоювання ядерного інциденту.

Державний постачальник ядерної енергії України “Енергоатом” вчора заявив, що ЗАЕС працює “з ризиком порушення правил радіаційної та пожежної безпеки”.

“Нині в роботі залишається лише 6-й енергоблок, який постачає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС”, — додали у повідомленні.

“Енергоатом” звинувачував російських військових в обстрілах, які призвели до відключення п’ятого енергоблока та пошкодження зв’язку між станцією та українською енергосистемою.