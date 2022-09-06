Про це повідомило CNN.
Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС минулого четверга. Російські військові утримують станцію з березня, й відтоді територія навколо неї зазнає обстрілів. Останніми тижнями атаки стали безперервними. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру станції, що викликало побоювання ядерного інциденту.
Державний постачальник ядерної енергії України “Енергоатом” вчора заявив, що ЗАЕС працює “з ризиком порушення правил радіаційної та пожежної безпеки”.
“Нині в роботі залишається лише 6-й енергоблок, який постачає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС”, — додали у повідомленні.
“Енергоатом” звинувачував російських військових в обстрілах, які призвели до відключення п’ятого енергоблока та пошкодження зв’язку між станцією та українською енергосистемою.
- 5 вересня через обстріли на Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа. Внаслідок загоряння відключився від мережі останній енергоблок.
- На території Запорізької АЕС надалі перебувають російські військові. Вони розмістили вантажівки зі зброєю та боєприпасами в машинних залах 1-го та 2-го блоків.
- Запорізьку АЕС відключили від останньої основної лінії електропередач. Зараз електроенергія постачається резервною лінією. Зазначається, що енергоблок №5 відключили не тільки через недостатню пропускну спроможність, а також через безперервні російські обстріли.