Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час його візиту до Парижа. Директор МАГАТЕ заявив, що до України скерують технічні постійні місії.

“Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку”, — написав прем’єр.

МАГАТЕ направить постійні технічні місії на всі атомні станції в Україні. Домовились про це під час зустрічі з @rafaelmgrossi. Обговорили також демілітаризацію Запорізької АЕС. Необхідно припинити незаконні дії росії щодо української станції. pic.twitter.com/nKF2W4mdpF — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 13, 2022

Денис Шмигаль додав, що експерти мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів. Наприклад, російські обстріли щодо АЕС.

Водночас демілітаризацію Запорізької АЕС назвали пунктом №1 мирного плану, який раніше пропонував президент Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр та Рафаель Гроссі порушили питання необхідних кроків для демілітаризації ЗАЕС. За словами Шмигаля, необхідно якнайшвидше припинити незаконні дії РФ щодо станції в України.