Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) під час перевірки українських атомних електростанцій не виявило військове обладнання, що спростовує попередню заяву Російської Федерації.

Про це повідомляє Sky News.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив у Європарламенті, що його відомство встановило постійну присутність на всіх українських ядерних об’єктах і сьогодні він наказав провести інспекції, щоб з’ясувати, чи є на якомусь з ядерних об’єктів військове обладнання.

Також він зазначив, що це вже другий випадок, коли МАГАТЕ змогло “розвінчати” звинувачення РФ в незаконних і дуже небезпечних речах, які нібито відбуваються на цих об’єктах.

“Результат цих перевірок був негативним”, – підсумував Рафаель Гроссі

Варто зазначити, що напередодні російська служба зовнішньої розвідки звинуватила Україну в нібито зберіганні західної зброї на атомних електростанціях по всій країні. Проте російська спецслужба не надала жодних доказів для цієї заяви.

Нагадаємо, що 18 січня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) завершило проєкт по розміщенню постійних місій на атомних електростанціях України.

За словами Дениса Шмигаля, 18 січня, МАГАТЕ завершує програму по розташуванню постійних місій на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській. Найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Також прем’єр-міністр додав, що разом із гендиректором Рафаелем Гроссі вони скоординували подальші дії для гарантування безпеки на всіх ядерних об’єктах України.

Крім цього, прем’єр-міністр запевнив, що зараз продовжується робота над повним виведенням російських військ та персоналу “Росатома” з території Запорізької АЕС та поверненням станції під контроль України.