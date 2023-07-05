5 липня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що на Запорізькій атомній електростанції в Україні немає видимих ​​ознак мінування. Це сталося після звинувачення президента України Володимира Зеленського з посиланням на військову розвідку в тому, що Кремль, можливо, заклав вибухівку на даху об'єкта.

Джерело: CNN

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що експерти, присутні на Запорізькій атомній електростанції, протягом минулих днів і тижнів інспектували частини об’єкта, включаючи деякі ділянки по периметру ставка-охолоджувача, а також проводили регулярні обходи, досі не спостерігаючи жодних видимих ​​ознак мін чи вибухових речовин.

Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ до місця, щоб підтвердити відсутність мінування, уточнив Гроссі. Зокрема, “необхідним є доступ до дахів реакторних блоків №3 і 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.

Глава МАГАТЕ пояснив, що з огляду на військову напругу та посилення активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, експерти повинні мати можливість перевірити факти на місцях.

Їхні незалежні та об’єктивні звіти допоможуть прояснити нинішню ситуацію, що має вирішальне значення в такий час із непідтвердженими звинуваченнями та контрзвинуваченнями”, – заявив він.

У МАГАТЕ зазначили, що знають про повідомлення про міни та інші вибухові речовини, розміщені на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї.

4 липня Збройні сили України офіційно повідомили про можливу підготовку росіянами, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції.