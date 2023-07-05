Джерело: CNN
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що експерти, присутні на Запорізькій атомній електростанції, протягом минулих днів і тижнів інспектували частини об’єкта, включаючи деякі ділянки по периметру ставка-охолоджувача, а також проводили регулярні обходи, досі не спостерігаючи жодних видимих ознак мін чи вибухових речовин.
Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ до місця, щоб підтвердити відсутність мінування, уточнив Гроссі. Зокрема, “необхідним є доступ до дахів реакторних блоків №3 і 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.
Глава МАГАТЕ пояснив, що з огляду на військову напругу та посилення активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, експерти повинні мати можливість перевірити факти на місцях.
Їхні незалежні та об’єктивні звіти допоможуть прояснити нинішню ситуацію, що має вирішальне значення в такий час із непідтвердженими звинуваченнями та контрзвинуваченнями”, – заявив він.
У МАГАТЕ зазначили, що знають про повідомлення про міни та інші вибухові речовини, розміщені на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї.
4 липня Збройні сили України офіційно повідомили про можливу підготовку росіянами, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції.
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