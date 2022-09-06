Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.

Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії , посилання на яке опубліковано на офіційній сторінці МАГАТЕ у Twitter.

Команда ядерних експертів ООН знаходилася біля Запорізької атомної електростанції і спостерігала за обстрілами поблизу електростанції під час візиту на об’єкт. Крім того, представники МАГАТЕ бачили на власні очі пошкодження дорожнього покриття, стін і вікон різних будівель, а також на естакаді, що з’єднує реакторні установки на станції.

У звіті зазначається, що обстріли могли вплинути на конструкції, системи та компоненти, пов’язані з безпекою, і могли спричинити значний вплив на безпеку, загибель людей і поранення працівників ЗАЕС. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що хоча обстріли ще не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони постійно загрожують ядерній безпеці.

“Рівень радіації в цьому районі залишається нормальним. Організація закликає створити безпечні транспортні коридори для безперебійного постачання необхідного обладнання на станцію, зокрема для підтримки безпеки станції та оперативного ремонту”, – йдеться у звіті МАГАТЕ.

Також у документі зазначається, що деякі ремонтні роботи вже проведено, але є й ті, які досі тривають щодо певних пошкоджень. Проте для усунення всіх завданих руйнувань необхідно буде проведення додаткових робіт. Щодо рівня радіації, то він залишається у межах норми.

“Обстріли, що тривають, можуть пошкодити інші критично важливі системи та обладнання підприємства та призвести до більш серйозних наслідків, зокрема необмеженого викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище. Тому необхідно уникати будь-яких обстрілів, які загрожують безпеці ЗАЕС. Військова техніка, наявна на місці, і кінетичні військові обміни, що відбуваються в безпосередній близькості від життєво важливих зон, підривають розроблену систему фізичного захисту”, – зазначається у звіті МАГАТЕ.

Також у звіті йдеться про те, що для запобігання аварії необхідно вжити таких заходів як негайне встановлення зони ядерної безпеки. Тому МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації для термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на ЗАЕС.