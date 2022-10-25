Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії готуються найближчими днями відвідати два ядерні об’єкти України у відповідь на заяви Росії про розробку Україною "брудної бомби".

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

За словами голови Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, агенство отримало від України письмовий запит про направлення групи інспекторів для проведення перевірки на двох ядерних об’єктах.

Відтак інспектори МАГАТЕ готуються відвідати ці місця найближчими днями. Рафаель Гроссі зазначив, що мета візитів полягає у виявленні будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності й матеріалів.

“Місяць тому МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць, і всі наші висновки узгоджуються з деклараціями України про гарантії. Там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів”, – наголосив Рафаель Гроссі.

Також він додав, що обидва об’єкти діють у межах гарантій МАГАТЕ, і їх регулярно відвідують інспектори агентства. Однак він не уточнив, про які саме об’єкти йдеться.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він запросив делегатів Міжнародного агентства з атомної енергії до України для спростування заяви Кремля про нібито розробку “брудної бомби”.

“Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки “брудної бомби”, — підкреслив Дмитро Кулеба.

За його словами, Гроссі погодився на пропозицію. Міністр додав, що Україні нічого приховувати, і наша країна залишається прозорою, на відміну від Росії.