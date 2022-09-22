Представники Міжнародного агентства з атомної енергії провели інспекцію на Чорнобильській атомній електростанції та в Інституті ядерних досліджень НАН України.

Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

“З 21 по 22 вересня 2022 року в Інституті ядерних досліджень НАН України й ДСП “Чорнобильська АЕС” було успішно проведено інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, 22 вересня в Інституті ядерних досліджень НАН України проведено додатковий доступ інспекторів МАГАТЕ відповідно до додаткового протоколу угоди.

У Держатомрегулюванні зазначили, що метою проведених інспекцій була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявленої ядерної діяльності.

Нагадаємо, що голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що у межах 77-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй триває робота над створенням зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

“Зараз ми розпочали справжні переговори щодо параметрів такої зони. Це процес, який ведеться лише з Україною та Росією. Досягти згоди зараз було б чудово, але, як ви можете здогадатися, це дуже складна проблема, вирішення якої потребуватиме, можливо, більше, ніж однієї зустрічі”, – заявив він під час брифінгу у штаб-квартирі ООН.

Гроссі додав, що МАГАТЕ вже працює над конкретними аспектами, без яких неможливо встановити цю зону. Він також зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, президентом Франції Емманюелем Макроном та главами МЗС країн G7.

Голова МАГАТЕ зазначив, що “попри наявні суперечності, є переконання, що створення цієї зони необхідне”. Водночас гендиректор розповів, що планує незабаром відвідати спочатку Україну, а потім, ймовірно, Росію.