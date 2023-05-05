Представник Міжнародного агентства з атомної енергії провів інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

Перевірку здійснено інспектором МАГАТЕ за участі державного інспектора Держатомрегулювання.

Мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до угоди.

Зауважень від інспектора МАГАТЕ не було.

Зазначимо, що нещодавно російські війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції військову техніку та вибухівку.

Про розміщення ворожої техніки та вибухівки стало відомо під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась 2 травня.

Неофіційні канали повідомляють про те, що росіяни також зберігають зброю та вибухівку в інших приміщеннях ЗАЕС, зокрема у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

У Державній інспекції ядерного регулювання України наголосили, що у випадку виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС та ймовірним виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер.

“Ядерний тероризм, до якого вдається Російська Федерація, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі. Закликаємо міжнародну спільноту до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора, застосування жорстких санкцій до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб. Наголошуємо, що РФ має бути позбавлена усіх прав та привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інституціях у сфері використання ядерної енергії”, – резюмували у відомстві.