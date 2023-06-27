Сьогодні, 27 червня, представник Міжнародного агентства з атомної енергії провів інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання.

Перевірку здійснено інспектором МАГАТЕ за участі інспектора Держатомрегулювання.

Мета інспекції – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Під час перевірки зауважень від інспектора МАГАТЕ не було.

Нагадаємо, що протягом останніх днів українські офіційні особи застерігають про загрозу підриву росіянами Запорізької атомної електростанції, яку вони окупували фактично на початку повномасштабного вторгнення. Водночас попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.

За словами представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, на даний час загроза підриву росіянами найбільшої АЕС Європи – Запорізької – не є “неминучою”.

“Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно”, – сказав він журналістам.

Більш того, Кірбі додав, що також зараз немає загрози застосування росіянами ядерної зброї.

Він пояснив, що Росія є ядерною державою, тому США стежать за діями РФ у цій сфері.

“І ми не бачимо жодних ознак − окрім бурхливої риторики − ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України”, – наголосив Джон Кірбі.