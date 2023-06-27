Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання.
Перевірку здійснено інспектором МАГАТЕ за участі інспектора Держатомрегулювання.
Мета інспекції – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Під час перевірки зауважень від інспектора МАГАТЕ не було.
Нагадаємо, що протягом останніх днів українські офіційні особи застерігають про загрозу підриву росіянами Запорізької атомної електростанції, яку вони окупували фактично на початку повномасштабного вторгнення. Водночас попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.
За словами представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, на даний час загроза підриву росіянами найбільшої АЕС Європи – Запорізької – не є “неминучою”.
“Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно”, – сказав він журналістам.
Більш того, Кірбі додав, що також зараз немає загрози застосування росіянами ядерної зброї.
Він пояснив, що Росія є ядерною державою, тому США стежать за діями РФ у цій сфері.
“І ми не бачимо жодних ознак − окрім бурхливої риторики − ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України”, – наголосив Джон Кірбі.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій АЕС, на жаль, поки недостатня. Він додав, що так само була недостатньою і реакція на російський підрив дамби Каховської ГЕС та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.
- У Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції, в якій пропонується розцінювати застосування ядерної зброї Росією проти України як напад на країни НАТО.