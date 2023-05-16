Представники Міжнародного агентства з атомної енергії провели неоголошену інспекцію в Інституті ядерних досліджень НАН України в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

15 травня 2023 року в Інституті ядерних досліджень НАН України проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії. Перевірка здійснена інспекторами МАГАТЕ за участі інспектора Держатомрегулювання.

Мета інспекції – перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було.

Зазначимо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі хоче вже у травні представити Раді Безпеки ООН угоду про захист Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) з РФ та Україною.

Україна тривалий час виступала проти цієї угоди. Втім, на тлі підготовки до контрнаступу та ймовірних бойових дій у районі Запорізької АЕС згодом підтримала її. За даними Reuters, наразі позиція РФ менш зрозуміла.

За словами Гроссі він “продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької АЕС”.

План неодноразово змінювали через його критику з боку України та РФ. Спершу навколо ЗАЕС планували створити так звану “зону безпеки”. Проте сторони відмовилися від цієї ідеї.

Припускається, що відтепер МАГАТЕ хоче заборонити розміщення важкого озброєння на території атомної електростанції. За даними інших джерел, угода передбачатиме відсутність військових на АЕС.