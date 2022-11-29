22-24 листопада 2022 року відбулася чергова місія Міжнародного агентства з атомної енергії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції з ядерного регулювання.

Представники МАГАТЕ відвідали пункти захоронення радіоактивних відходів “Підлісний” та “Буряківка”, комплекс виробництв “Вектор” ДСП “ЦППРВ” та лабораторії “ЧАЕС”.

Зазначається, що учасники місії поспілкувалися із персоналом державних спеціалізованих підприємств, ознайомитися із наявним обладнанням та умовами роботи: “За результатами місії представники МАГАТЕ вивчили наявний стан об’єктів підприємств з метою надання необхідної допомоги, а саме оновлення технічного обладнання ДСП “ЧАЕС” та ДСП “ЦППРВ”, — йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ виконувала місію в Чорнобильській зоні відчуження в той час, коли російські війська здійснили чергову ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі України — 23 листопада 2022 року.

Відтак, інспектори стали безпосередніми свідками знеструмлення промислового майданчика на ЧАЕС та переведення об’єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів.