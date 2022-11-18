МАГАТЕ вже втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалило резолюцію, у якій закликає Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах та негайно покинути Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Reuters.

Голосування відбувалось за зачиненими дверима. Його підтримали 24 країни, дві крани були проти, сім країн утримались, а представники ще дох країн були відсутні.

“МАГАТЕ висловлює серйозну стурбованість тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів негайно припинити всі дії проти та на ядерних об’єктах в Україні, і просить, щоб Російська Федерація негайно це зробила”, – йдеться в тексті резолюції.

Росія і Китай проголосували проти резолюції, а Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, ПАР і В’єтнам утрималися, повідомили дипломати.

Український персонал продовжує експлуатувати Запорізьку, найбільшу атомну електростанцію в Європі, в умовах, які, за словами МАГАТЕ, ставлять під загрозу безпеку станції.

Росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілах, які пошкодили будівлі в Запоріжжі та обірвали лінії електропередач, необхідні для охолодження палива реактора та запобігання ядерному розплавленню.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити захисну зону навколо АЕС, щоб припинити обстріли та зменшити ризик катастрофічної ядерної аварії. У резолюції сказано, що правління підтримує зусилля Гроссі.

“Правління висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з неприйнятним тиском і затриманнями українського оперативного персоналу на Запорізькій АЕС і неодноразовими порушеннями зовнішнього електропостачання внаслідок обстрілів прилеглої території”, – йдеться в тексті резолюції.