Завдяки спільним зусиллям НАЕК "Енергоатом" та компанії Vodafone, 10 червня був відновлений зв'язок між серверами Запорізької АЕС із контролю за ядерним матеріалом та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

Зв’язок втратили 30 травня 2022 року, коли росіяни відключили в Енергодарі Vodafone. З цим мобільним оператором МАГАТЕ має контракт на передачу даних.

Проте всі дані були збережені на захищених серверах ЗАЕС і після поновлення зв‘язку їх передали до МАГАТЕ.

Зазначається, що відсутність у МАГАТЕ цих даних та неможливість їх отримати у звичний спосіб – через мобільного оператора – Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, на Раді представників МАГАТЕ називав основною причиною необхідності персонально відвідати ЗАЕС.