Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.
Зв’язок втратили 30 травня 2022 року, коли росіяни відключили в Енергодарі Vodafone. З цим мобільним оператором МАГАТЕ має контракт на передачу даних.
Проте всі дані були збережені на захищених серверах ЗАЕС і після поновлення зв‘язку їх передали до МАГАТЕ.
Зазначається, що відсутність у МАГАТЕ цих даних та неможливість їх отримати у звичний спосіб – через мобільного оператора – Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, на Раді представників МАГАТЕ називав основною причиною необхідності персонально відвідати ЗАЕС.
- Нагадаємо, що українська державна атомна компанія “Енергоатом” критикує пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відправити делегацію на окуповану Росією Запорізьку АЕС. “Енергоатом” висловив побоювання, що візити МАГАТЕ узаконюють окупацію атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі.
- Варто зазначити, що загарбники захопили ЗАЕС та ввели на ній суворий пропускний режим. Вони вилучають у працівників особисті речі, зокрема, телефони.
- Раніше “Енергоатом” спростував чутки про можливе відключення ЗАЕС та закликав ЗМІ не поширювати подібні заяви.
- Також голова НАЕК “Енергоатом” Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС, у тимчасово окупованому Енергодарі, російські окупанти тримають вибухівку.