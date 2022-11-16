Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що у листопаді й грудні цього року чотири додаткові місії будуть направлені на українські АЕС.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

“З вересня на Запорізьку АЕС прибула третя група МАГАТЕ, агентство організувало три постачання обладнання, пов’язаного з ядерною та фізичною ядерною безпекою, на різні об’єкти в Україні”, – розповів Рафаель Гроссі.

А також додав, що відбулася місія до Харкова для оцінки систем фізичної ядерної безпеки на установках “Джерела нейтронів” та “РАДОН”.

“На листопад-грудень заплановано чотири місії на інші чотири атомні електростанції України”, – заявив Гроссі.

Зазначимо, що відповідно до офіційної заяви генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії завершили верифікаційні дії у трьох локаціях в Україні на вимогу українського уряду та не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів.

Україна звернулася з запитом про перевірку після того, як РФ заявила про діяльність, пов’язану з можливим виробництвом “брудних бомб”: Інституту ядерних досліджень у Києві, Східного гірничо-збагачувального комбінату у Жовтих Водах та виробничого об’єднання “Південний машинобудівний завод” у м. Дніпро.

За кілька днів інспектори змогли виконати всі заплановані заходи та отримали безперешкодний доступ до усіх названих місць. На підставі оцінки наявних на сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування.

Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ та мережі аналітичних лабораторій.