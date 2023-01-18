Сьогодні, 18 січня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) завершує проєкт по розміщенню постійних місій на атомних електростанціях України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України в Telegram.

За словами Дениса Шмигаля, сьогодні, 18 січня, МАГАТЕ заершує програму по розташуванню постійних місій на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській. Найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Також прем’єр-міністр додав, що разом із Гендиректором Рафаелем Гроссі вони скоординували подальші дії для гарантування безпеки на всіх ядерних об’єктах України.

“Місії з допомоги й технічної підтримки забезпечуватимуть технологічну безпеку на станціях, зокрема на Запорізькій АЕС. Сьогодні я почув від пана Гроссі запевнення, що МАГАТЕ ніколи не визнає власності росії над українською станцією”, – коментує Шмигаль.

Прем’єр-міністр запевнив, що продовжується робота над повним виведенням російських військ та персоналу “росатома” з території Запорізької АЕС та поверненням станції під контроль України.