Про це повідомив прем’єр-міністр України в Telegram.
За словами Дениса Шмигаля, сьогодні, 18 січня, МАГАТЕ заершує програму по розташуванню постійних місій на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській. Найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Також прем’єр-міністр додав, що разом із Гендиректором Рафаелем Гроссі вони скоординували подальші дії для гарантування безпеки на всіх ядерних об’єктах України.
“Місії з допомоги й технічної підтримки забезпечуватимуть технологічну безпеку на станціях, зокрема на Запорізькій АЕС. Сьогодні я почув від пана Гроссі запевнення, що МАГАТЕ ніколи не визнає власності росії над українською станцією”, – коментує Шмигаль.
Прем’єр-міністр запевнив, що продовжується робота над повним виведенням російських військ та персоналу “росатома” з території Запорізької АЕС та поверненням станції під контроль України.
- На Рівненську АЕС прибула постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Експерти будуть перебувати на станції до завершення в Україні воєнних дій.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що делегація МАГАТЕ планує розгорнути місії на українських АЕС. Вони мають посилити безпеку атомних електростанцій України на тлі масштабних російських атак.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що агентство сподівається досягти домовленості про створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця цього року.