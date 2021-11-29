За відповідне рішення проголосував сьогодні парламент скандинавської країни, повідомляє місцеве видання The Local.

“Це добре, і я дуже хочу почати працювати”, – сказала Андерссон на пресконференції.

Її обрання на посаду відбулось вже вдруге, оскільки минулого тижня через декілька годин після голосування за кандидатуру Андерссон вона відмовилась від крісла прем’єрки.

Це сталося у зв’язку з тим, що партнери Соціал-демократичної партії – Партія зелених – вирішили покинути коаліцію, а отже Андерссон не мала мандату на формування уряду.

Сьогодні вона виграла голосування з перевагою у 2 голоси. Партія зелених, Ліва партія та Центристська партія вирішили утриматися, тому за Андерссон проголосували лише 173 депутати парламенту з 349. За шведською системою кандидату в прем’єр-міністри не потрібна підтримка більшості в парламенті, їм потрібно лише уникнути того, щоб більшість проголосувала проти них.

Тепер Андерссон очолить однопартійний уряд соціал-демократів, а не коаліційний уряд зелених-соціал-демократів, який раніше був при владі з 2014 року.

Це буде перший повністю соціал-демократичний уряд Швеції за 15 років – востаннє при владі однопартійний соціал-демократичний уряд був у 2006 році. У ньому Андерссон була державним секретарем міністерства фінансів при тодішньому прем’єр-міністрі Йорані Перссоні.

Однак це не обов’язково означає, що соціал-демократам буде легше керувати Швецією – їхній уряд все одно буде урядом меншості з підтримкою лише 100 депутатів парламенту, що вимагає обережних міжпартійних переговорів.

“Як і всі уряди меншин, ми намагатимемося співпрацювати з іншими партіями в парламенті. У нас давні традиції співпраці, і ми готові зробити все необхідне, щоб просунути Швецію вперед”, – сказала Андерссон.

Після першого обрання Магдалена Андерссон сказала, що прагне зробити Швецію світовим прикладом для наслідування у боротьбі з кліматичними змінами.

До того ж вона пообіцяла боротися з кримінальними угрупованнями, які останнім часом ведуть боротьбу за ринок наркотиків. Варто зазначити, що у Швеції часто ставалися вибухи та стрілянина, здебільшого в неблагополучних кварталах, де проживає велика кількість іммігрантів.