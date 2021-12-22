Нове дослідження показує, що магнітне поле, створене цунамі, можна виявити на кілька хвилин до того, як рівень моря зміниться. Це дослідження може сприяти вдосконаленню інструменту попередження жителів щодо наближення гігантських хвиль.

Про це пише наукове видання Phys.org.

Цунамі створюють магнітні поля, коли вони переміщують морську воду (добрий провідник) через магнітне поле Землі. Раніше дослідники передбачали, що магнітне поле цунамі виникне до зміни рівня моря, але їм бракувало одночасних вимірювань магнітного поля та рівня моря, які необхідні для демонстрації цього явища.

Нове дослідження надає реальні докази використання магнітних полів цунамі для прогнозування висоти хвиль цунамі, використовуючи дані двох реальних подій — цунамі 2009 року на Самоа та цунамі 2010 року в Чилі — які мають обидва набори необхідних даних. Аналіз цих даних базується на фізиці та хімії твердої Землі.

Дослідження підтверджує, що магнітне поле, створене цунамі, прибуває до зміни рівня моря. Його величина може бути використана для оцінювання хвилі цунамі. Наскільки раніше з’явиться магнітне поле, залежить від глибини води, але у своїх результатах автори дослідження виявили, що ранній час прибуття становить приблизно одну хвилину до зміни рівня моря (за умови глибини моря 4800 метрів).

Ця інформація може потенційно попередити людей про ризик цунамі та врятувати їм життя.