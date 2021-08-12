Відповідний коментар спортсменка дала під час брифінгу після прильоту з Японії.

Як відомо, Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо в стрибках у висоту. Після завершення змагань українська спортсменка, яка, до слова, є молодшим лейтенантом Збройних Сил України, сфотографувалася з переможницею змагань – росіянкою Марією Ласіцкене.

Це викликало неабияке обурення в соцмережах.

На брифінгу журналісти поцікавилися позицією Магучіх з приводу цього інциденту.

У відповідь спортсменка зазначила, що в цьому “не було її політичної позиції”.

“Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. І я дуже пишаюся тим, що підіймаю український прапор, лунає наш гімн. Тому готувалася до Олімпіади, і ця медаль для мене дуже важлива… Вона для мене як золота. Після змагань всі традиційно привітали одна одну. І в цьому не було ніякої моєї політичної позиції… Тим паче, я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями. Я дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені”, – наголосила Ярослава Магучіх.

У спортсменки також запитали, що б вона відповіла на критику в соцмережах

“У нас є свобода думки, тому я дякую всім людям, котрі мене підтримували та розуміють мене. І хочу подякувати й людям, які мене критикують, тому що це такий для мене досвід. І це зробить мене сильнішою”, – заявила у відповідь Магучіх.

(На відео – з 16:50)

Водночас міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на пресконференції в Києві заявив, що Ярослава Магучіх просто “не стримала емоцій”, коли фотографувалася із російською спортсменкою, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Я бачив, як вона раділа, як вона відчувала, що всі сили віддала на цю медаль і цей виступ… Кожен спортсмен, коли перемагає, починає вітати інших, усі вітають одне одного. І вона почала вітати інших спортсменів, які були поруч, і поруч була спортсменка з ОКР, із Російської Федерації. На той час вона, напевно, не стримала емоцій”, – зазначив Гутцайт.

Міністр закликав підтримати Магучіх, “щоб не сталося так, що зараз багато чого йде на неї, а потім ми не побачили її в іншій країні”.

Гутцайт запевнив, що опрацює з федераціями питання, як українські спортсмени мають поводитися в подібних ситуаціях.