Про це повідомляє Reuters.
З наближенням рокових російського вторгнення в Україну деякі представники російської еліти побоюються, що війна затягнеться, виснажуючи життя та ресурси, а надії Путіна покращити свою репутацію в Росії розвіялися.
Посадовець наголосив, що Путін був у набагато стабільнішій політичній ситуації рік тому, перш ніж він розпочав повномасштабну війну проти України, але тепер цого майбутнє стало більш невизначеним.
За словами посадовця, було б важко уявити, що Путін програє президентські вибори в Росії, які мають відбутися у 2024 році, якщо він балотуватиметься. Проте додав, що хоча політичні експерти вірили під час конституційних змін у 2020 році, що Путін залишиться при владі до 2030-х років, тепер це видається менш імовірним.
Я думаю, що зараз у цьому набагато менше впевненості, але я не кажу, що будь-які зміни відбудуться найближчим часом”, – додав посадовець, заявивши, що час будь-яких змін “неможливо передбачити”.
Зауважимо, приймаючи рішення щодо повномасштабної війни проти України, ймовірно російський президент Володимир Путін перебував під дією медикаментозного лікування, що призвело до появи у нього манії величі. Керівник відділу аналізу Росії у Службі військової розвідки Данії (FE) оприлюднив деякі рідкісні відомості про те, що нині відомо про Путіна, і про те, що в кінцевому підсумку може призвести до втрати ним влади.
Повномасштабна війна Росії в Україні довела хибність майже всіх припущень. Вторгнення Путіна в лютому вразило всіх. Зокрема тих, хто вважав Москву достатньо розумною для того, аби не намагатися вдаватися до такого масштабного й безглуздого кроку. Як і тих, хто вважав, що російські військові зможуть пройти маршем країну з населенням у 40 мільйонів і перейдуть до зачистки протягом 10 днів. Та тих, хто думав, що у росіян є технічні та розвідувальні здібності, щоб робити більше, ніж просто безладно обстрілювати цивільні райони зі застарілої артилерії, вважаючи, що кремлівські збройні сили еволюціонували з 90-х років, коли зрівняли з землею Грозний у Чечні.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, президент РФ Володимир Путін постійно переносив дату звернення до Федеральних зборів, оскільки не міг оголосити про будь-які успіхи російської армії у повномасштабній війні проти України.
- Президент Росії Володимир Путін має постати перед судом в Україні за скоєні ним воєнні злочини. У цьому переконаний сер Джеффрі Найс – юрист, який очолював судове переслідування колишнього лідера Сербії Слободана Мілошевича.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що росіяни почали комбінувати та змінювати тактику обстрілів української території.
- Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна має ресурс, аби звільнити тимчасово анексований Росією Крим до серпня 2023 року. Півострів є важливою територією, і доки він знаходиться під російською окупацією, Україна не перебуватиме в безпеці.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що російський лідер Володимир Путін “фундаментально прорахувався” у своєму баченні устрою європейських країн і недооцінив єдність Європи та Заходу загалом.