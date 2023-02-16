Майбутнє президента Росії Володимира Путіна при владі стало менш визначеним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив західний посадовець на умовах анонімності. Проте зауважив, що неможливо передбачити, коли можуть відбутися будь-які зміни у Кремлі.

Про це повідомляє Reuters.

З наближенням рокових російського вторгнення в Україну деякі представники російської еліти побоюються, що війна затягнеться, виснажуючи життя та ресурси, а надії Путіна покращити свою репутацію в Росії розвіялися.

Посадовець наголосив, що Путін був у набагато стабільнішій політичній ситуації рік тому, перш ніж він розпочав повномасштабну війну проти України, але тепер цого майбутнє стало більш невизначеним.

За словами посадовця, було б важко уявити, що Путін програє президентські вибори в Росії, які мають відбутися у 2024 році, якщо він балотуватиметься. Проте додав, що хоча політичні експерти вірили під час конституційних змін у 2020 році, що Путін залишиться при владі до 2030-х років, тепер це видається менш імовірним.

Я думаю, що зараз у цьому набагато менше впевненості, але я не кажу, що будь-які зміни відбудуться найближчим часом”, – додав посадовець, заявивши, що час будь-яких змін “неможливо передбачити”.

Зауважимо, приймаючи рішення щодо повномасштабної війни проти України, ймовірно російський президент Володимир Путін перебував під дією медикаментозного лікування, що призвело до появи у нього манії величі. Керівник відділу аналізу Росії у Службі військової розвідки Данії (FE) оприлюднив деякі рідкісні відомості про те, що нині відомо про Путіна, і про те, що в кінцевому підсумку може призвести до втрати ним влади.

Повномасштабна війна Росії в Україні довела хибність майже всіх припущень. Вторгнення Путіна в лютому вразило всіх. Зокрема тих, хто вважав Москву достатньо розумною для того, аби не намагатися вдаватися до такого масштабного й безглуздого кроку. Як і тих, хто вважав, що російські військові зможуть пройти маршем країну з населенням у 40 мільйонів і перейдуть до зачистки протягом 10 днів. Та тих, хто думав, що у росіян є технічні та розвідувальні здібності, щоб робити більше, ніж просто безладно обстрілювати цивільні райони зі застарілої артилерії, вважаючи, що кремлівські збройні сили еволюціонували з 90-х років, коли зрівняли з землею Грозний у Чечні.