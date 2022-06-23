Президент Володимир Зеленський привітав погодження Європейської ради та подякував лідерам ЄС за історичне рішення для України.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Європейська рада ухвалила одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави.

“Однак це рішення – не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу і єдність”, – зазначив президент.

Володимир Зеленський подякував саміту всіх лідерів Європи. Окремо глава держави подякував нашим героям – “кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи”.

“Дякую за те, що робите можливою нову історію Європи – ще сильнішої, ще вільнішої”, – наголосив він.

Зеленський також висловив вдячність президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, та кожному лідеру держави-членів ЄС, які одноголосно ухвалили це рішення на саміті.

23 червня глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери Європейського Союзу офіційно надали статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Раніше Європейський парламент підтримав надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу та ухвалив відповідну резолюцію.

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Україна оперативно заповнила дві частини опитувальників обсягом у тисячі сторінок. На початку йшлося, що можливе приєднання України до ЄС за “спецпроцедурою”, але наша країна спершу має пройти необхідні кроки для того, щоб відповідати вимогам ЄС.

Вступ до ЄС передбачає п’ять етапів. Серед них – підписання Угоди про асоціацію з ЄС, включення до офіційної програми розширення ЄС та подання заявки на вступ. Надалі мають надати статус кандидата на членство та, згодом, фактичний вступ.