Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
Європейська рада ухвалила одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави.
“Однак це рішення – не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу і єдність”, – зазначив президент.
Володимир Зеленський подякував саміту всіх лідерів Європи. Окремо глава держави подякував нашим героям – “кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи”.
“Дякую за те, що робите можливою нову історію Європи – ще сильнішої, ще вільнішої”, – наголосив він.
Зеленський також висловив вдячність президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, та кожному лідеру держави-членів ЄС, які одноголосно ухвалили це рішення на саміті.
23 червня глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери Європейського Союзу офіційно надали статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.
Раніше Європейський парламент підтримав надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу та ухвалив відповідну резолюцію.
28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Україна оперативно заповнила дві частини опитувальників обсягом у тисячі сторінок. На початку йшлося, що можливе приєднання України до ЄС за “спецпроцедурою”, але наша країна спершу має пройти необхідні кроки для того, щоб відповідати вимогам ЄС.
Вступ до ЄС передбачає п’ять етапів. Серед них – підписання Угоди про асоціацію з ЄС, включення до офіційної програми розширення ЄС та подання заявки на вступ. Надалі мають надати статус кандидата на членство та, згодом, фактичний вступ.
- Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна ще до війни “довела, що вона на правильному шляху”. Наша держава заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата з розумінням того, що країна буде проводити низку подальших важливих реформ.
- Раніше Верховна Рада підтримала звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Парламент ухвалив рішення одноголосно всіма фракціями та групами.
- Представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов наголошував, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стало б історичним рішенням, яке сигналізувало б РФ, що вона більше не може претендувати на статус сфери впливу на свого західного сусіда, заявив посол Києва в Брюсселі.