Хоча Росія не досягла своєї головної військової мети — подальша післявоєнна Україна викликає побоювання. Журналіст Times Едвард Лукас вказує на проблеми безпеки, процвітання та свободи, які поки що не гарантовані.

Джерело: Times.

Журналіст наголосив, що нині Росія не змінила керівництво України та не отримала геополітичне підпорядкування країни. На думку Едварда Лукаса, основними причинами того, що безпека України не гарантована полягає у тому, що:

Після закінчення бойових дій збережеться загроза потенційної російської агресії в майбутньому, бо невідомо, хто опиниться при владі в Росії після війни;

Корупція, з якою країна бореться з 1991 року, але лише епізодично і запізно досягає якихось успіхів.

Журналіст вважає, що зобов’язання, які взяла на себе США разом з адміністрацією президента Байдена, дуже схожі на оборонні зв’язки Штатів з Тайванем та Ізраїлем. Таке співробітництво міцне, але може змінюватися відповідно до бачення кожного наступного уряду у Вашингтоні.

Україна вбачає гарантії безпеки, якщо стане членом НАТО, але за словами Лукаса, поки Альянс не демонструє готовності надати “вхідний квиток”, обмежуючись лише урочистими обіцянками.

Щодо післявоєнного становлення країни зазначено, що після завершення бойових дій в Україну “потечуть колосальні суми”. Кошти, які призначені для відновлення інфраструктури, промисловості та житла, повинні будуть мати максимально прозорий механізм їхнього розподілу. Гарантій вимагатимуть приватні інвестори та міжнародні донори.

“Це означає, що Україна має відбудувати не лише зруйновані об’єкти, а й соціальні та політичні інститути, а це набагато складніше”, — вважає автор.