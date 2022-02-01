Уряд Великої Британії зайняв досить жорстку позицію щодо Російської Федерації. На днях прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон звинуватив Москву у намаганні повалити український уряд. Політик пообіцяв відповідну реакцію на дії Кремля та навіть пригрозив ввести санкції проти союзників президента РФ Володимира Путіна - олігархів.

Про це йдеться у матеріалі американської газети The Washington Post.

Минулими вихідними міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила про санкції проти російських олігархів, додавши, що “бізнесмени та компанії, які підтримують російську державу, не зможуть сховатись”.

Проте вже протягом багатьох років російські мільйонери та мільярдери обирають Лондон як місце, де можна було б сховатись. Росіяни скуповують нерухомість у заможних районах центру Лондона так активно, що деякі такі райони вже отримали прізвиська “Лондонград” чи “Червона площа”.

Британський письменник Олівер Буллоу, який деякий час жив у Росії, розповів, що родичі “хороших друзів Путіна” мають нерухомість у Лондоні. Серед них також є олігархи Роман Абрамович, відомий як власник лондонського футбольного клубу “Челсі”, та Володимир Якунін – менш відомий олігарх, який раніше обіймав посаду керівника російської залізниці.

“Я багато чого знаю. Проте впевнений, що таких людей ще більше, адже такі речі ретельно приховують”, – підкреслив Боллоу.

За словами директорки з управління економічними державами в Атлантичній раді Джулії Фрідландер, Лондон є привабливим для олігархів через відсутність контролю.

“Використання трастів і сліпих трастів, можливість використовувати деривативи та інші фінансові продукти, щоб приносити гроші в країну, приваблювали олігархів до Лондона. А ще можливість використовувати юрисдикцію Великобританії для інвестування в інші частини світу та, звісно, в елітну нерухомість”, – додала Фрідландер.

Критики уряду Британії підкреслюють, що зараз настав час поставитись до питання російських олігархів серйозно. Британський журналіст і політичний кандидат від опозиційної партії Ліберальних демократів Едвард Лукас звернувся до Бориса Джонсона з вимогою не обмежуватись попередженням про санкції.

“Гласне проголошення нових санкцій не допоможе стримати відмивання та шахрайство”, – написав Лукас для лондонської газети Times

Відомо, що підозріло великі суми з Росії почали з’являтись у Лондоні в 1990-х роках. У 2021 році це було в черговий раз доведено документами “Pandora Papers” та звітами Британії.

“Використання Лондона як бази для корумпованих активів осіб, пов’язаних із Кремлем, тепер чітко пов’язане з ширшою російською стратегією і має наслідки для нашої національної безпеки”, – писав парламентський комітет ще у 2018 році.

Боротьба Британії з незаконними російськими грошима розпочалась ще до суперечок з Москвою щодо України. Найпомітніший крок – закон 2017 року який дозволив судам видавати укази про “незрозумілі багатства”. Такі укази змушували тих, хто купує нерухомість у Британії та підозрюється у корупції, пояснити джерела своїх надходжень.

Проте бажаного результату це не дало, адже вже у 2020 році двоє представників казахстанської політичної еліти виграли суд, де їх просили пояснити, яким чином вони купили три лондонські будинки вартістю понад 100 мільйонів доларів.

Це рішення стало приниженням для Національного агентства зі злочинності Великобританії, яке порушило справу проти дочки та онука колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Тоді стало зрозуміло, що реальні можливості Британії у цій боротьбі сильно обмежені. Як пояснила Джулія Фрідландер, непростий характер фінансових ринків ускладнює процес подібного розслідування.

Зазначається, що Британія – далеко не єдина країна, де олігархи тримають свої незаконні гроші. Проте саме питання України змусило уряд Британії спробувати врегулювати суперечності між його зовнішньою політикою та вільним контролем Лондона.

Британський експерт з питань російських служб безпеки Марк Галеотті вважає, що невідомо, як вплинуть санкції проти російських олігархів у Лондоні на зовнішню політику Кремля.

“Путін роками намагається вивести з офшорів російські гроші, щоб повернути їх собі. Мабуть, він подумав, що якщо російські олігархи дійсно втратять свої кошти у Лондоні, то це буде тільки їх особиста проблема”, – написав Галеотті.

Обмеження проти олігархів можуть стати важливим кроком для Британії, яка бореться зі зростанням економічної нерівності. Боротьба з шахрайством та незаконним фінансуванням у Лондоні, у довгостроковій перспективі, “придушить” відмивання грошей та обмежить можливість олігархів зберігати незаконні кошти в Британії. Проте, для такої боротьби британський уряд має запастись великим терпінням.

Але насправді британський уряд мало зацікавлений у цьому. До прикладу, у грудні Борис Джонсон пообіцяв президенту США Джо Байдену “рік дій” для боротьби з шахрайством. Водночас британський уряд відклав свої ж обіцянки реформувати британський корпоративний реєстр і ввести прозорість щодо офшорної власності.

Та і сам британський прем’єр не може заперечувати зв’язок з російськими грошима. Приймі, про це свідчать його зв’язки с російським бізнесменом Олександром Темерком.