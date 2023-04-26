Під час робочої поїздки до Вашингтону - столиці США - Київський міський голова Віталій Кличко закликав посилити допомогу Україні, оскільки "зараз критичний момент".

Про це він написав в Telegram.

“У Вашингтоні ми з Володимиром зустрілися, зокрема, з головою сенатського комітету з судової системи сенатором Ліндсі Гремом та сенатором Томом Коттоном. Головою підкомітету з фінансування міжнародних операцій Палати представників Конгресу США конгресменом Діаз-Балартом”, – йдеться в дописі.

Також брати Кличко виступили в Національному фонді за демократію та поспілкувалися з його президентом Деймоном Вілсоном, представниками уряду США, політиками і дипломатами.

Крім того, Віталій Кличко взяв участь у дискусії в Atlantic council. За словами мера Києва, всюди говорили про те, що Україна потребує подальшої підтримки партнерів – озброєнням, фінансами, оскільки “момент зараз – критичний”. “Анти-путінська коаліція має посилити допомогу Україні. Щоб Україна перемогла. Щоб переміг цивілізований, демократичний світ”, – резюмував Кличко.

Додамо, що США будуть тісно координувати роботу з Південною Кореєю у напрямку збільшення допомоги Україні для захисту від російської агресії.