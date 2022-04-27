Про це Джонсон заявив в інтерв’ю Talk TV, цитує британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

Під час інтерв’ю британського прем’єра запитали, що він думає з привиду того, якби Україна почала застосовувати отримане від Великої Британії озброєння, для ураження цілей на території РФ.

Відповідаючи на це питання Джонсон наголосив, що Велика Британія та союзники не хочуть, щоб війна вийшла за межі України. Проте українці мають право на захист, додав Джонсон, посилаючись на слова міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймса Гіппі.

“Україна має право захищатись. Їх атакують з території Росії, тож вони мають право захищати себе”, – сказав британський прем’єр.