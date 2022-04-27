Про це Джонсон заявив в інтерв’ю Talk TV, цитує британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.
Під час інтерв’ю британського прем’єра запитали, що він думає з привиду того, якби Україна почала застосовувати отримане від Великої Британії озброєння, для ураження цілей на території РФ.
Відповідаючи на це питання Джонсон наголосив, що Велика Британія та союзники не хочуть, щоб війна вийшла за межі України. Проте українці мають право на захист, додав Джонсон, посилаючись на слова міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймса Гіппі.
“Україна має право захищатись. Їх атакують з території Росії, тож вони мають право захищати себе”, – сказав британський прем’єр.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв президента РФ Володимира Путіна з крокодилом, переговори з яким, скоріше за все, приречені на провал.
- Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що планує скерувати до України більше артилерії для протистояння російському нападу. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, своєю чергою, зробив аналогічну заяву.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував звернувся до населення РФ російською мовою та закликав їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні. Він висловив сподівання, що росіяни не можуть підтримувати Путіна, знаючи правду.