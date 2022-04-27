Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що Україна має право використовувати британське озброєння, щоб знищувати цілі на території Російської Федерації.

Про це Джонсон заявив в інтерв’ю Talk TV, цитує британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

Під час інтерв’ю британського прем’єра запитали, що він думає з привиду того, якби Україна почала застосовувати отримане від Великої Британії озброєння, для ураження цілей на території РФ.

Відповідаючи на це питання Джонсон наголосив, що Велика Британія та союзники не хочуть, щоб війна вийшла за межі України. Проте українці мають право на захист, додав Джонсон, посилаючись на слова міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймса Гіппі.